ЛК «Европлан» первой на рынке запустила госпрограмму «Доступная аренда»

Автолизинговая компания «Европлан» первой на рынке начала работу по новой госпрограмме «Доступная аренда». Теперь для юридических лиц, которые работают на упрощенной системе налогообложения, наряду с другими скидками и преимуществами операционного лизинга в «Европлане» стала доступна дополнительная экономия 25% по госпрограмме «Доступная аренда», сообщает пресс-служба компании.

Напомним, согласно условиям новой госпрограммы «Доступная аренда», государство будет субсидировать скидку на авансовый платеж по договору операционного лизинга в размере до 25% стоимости машины, но не более установленного предела 350 тыс. рублей для легковых автомобилей, 500 тыс. и 900 тыс. рублей – для легкового коммерческого и коммерческого автотранспорта соответственно.

В рамках «Доступной аренды» автомобиль предоставляется во временное пользование с уже включенными услугами страхования, шинного сервиса, техобслуживания, оплаты парковочных разрешений и др. Категории автомобилей, подпадающих под программу, не ограничены (легковой и легкий коммерческий транспорт, автобусы, грузовые автомобили), однако автомобиль должен быть произведен в России и отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». На реализацию программы «Доступная аренда» из бюджета выделено 2,5 млрд рублей. С помощью нового механизма в 2020 году планируется реализовать до 14 тыс. транспортных средств отечественного производства.

Программа «Доступная аренда» утверждена в дополнение к уже действующему механизму льготного лизинга. По нему предоставляется скидка 10%, а для малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей, которые берут в финансовый лизинг седельные тягачи, скидка составляет 12,5%.

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