Вступает в силу новый порядок тарификации в ОСАГО

Сегодня, 24 августа, вступают в силу поправки к закону об ОСАГО, наделяющие страховщиков правом в пределах тарифного коридора применять тарифные факторы, характеризующие вероятность наступления страхового случая. Они приведут к обострению конкуренции между страховыми компаниями за безубыточных клиентов и, как следствие – к уменьшению цены полиса обязательной «автогражданки» для них. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Тариф ОСАГО складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов. В новой редакции закона в структуре базовой ставки расширен перечень возможностей для более высокого или более низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика. При этом базовый тариф, по-прежнему, будет определяться в пределах тарифного коридора, который теперь для автомобилей физлиц будет находиться в диапазоне от 2471 рублей до 5436 рублей.

Сейчас страховщик тоже устанавливает базовую ставку внутри коридора, но принимать во внимание он может только категорию и назначение ТС в привязке к территории. Поэтому в одном городе все граждане – владельцы легковых ТС имеют один и тот же базовый тариф.

«Предполагается, что после того, как вступит в силу новое указание Банка России о тарифах ОСАГО, территориальные коэффициенты примерно для двух третей населенных пунктов в России будут снижены. При этом страховщики смогут использовать при тарификации накопленный ими опыт в каско и применять факторы, влияющие на реальную аварийность автовладельца, тем самым устанавливая более низкий тариф для безаварийных автолюбителей», – пояснил Игорь Юргенс. Он подчеркнул, что сами принятые поправки к закону об ОСАГО не приведут к изменению средней стоимости ОСАГО, однако отмечен рост стоимости запчастей, который будет давить на тариф.

Страховщики должны будут опубликовать применяемые им тарифные факторы на своих сайтах. При этом Банк России обнародовал также перечень факторов, которые страховые компании использовать не смогут. Это национальная, языковая и расовая принадлежность, принадлежность к политическим партиям, общественным объединениям, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии.

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