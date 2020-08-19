Русфинанс Банк фиксирует двукратный рост автокредитования через онлайн-каналы | АВТОСТАТ

Русфинанс Банк фиксирует двукратный рост автокредитования через онлайн-каналы

91 0

Русфинанс Банк фиксирует двукратный рост автокредитования через онлайн-каналы

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Русфинанс Банк зафиксировал почти двукратный рост кредитования через дистанционные каналы. С января по июль этого года более 500 клиентов оформили больше автокредитов при помощи онлайн-заявки банка, что выше общего показателя за весь прошлый год, сообщает пресс-служба кредитной организации. Напомним, онлайн-решение для дистанционного одобрения автокредитов Русфинанс Банк представил в 2018 году.

Онлайн-заявка на автокредит доступна пользователям на корпоративном сайте Русфинанс Банка, а также на сайтах 37 компаний-партнеров, включая 11 автомобильных брендов и ряд ведущих федеральных и региональных дилерских сетей. Сервис интегрирован в онлайн-витрину банка для бронирования и покупки автомобилей в кредит.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование онлайн продажи f&i финансы

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно