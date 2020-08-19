Русфинанс Банк фиксирует двукратный рост автокредитования через онлайн-каналы

Русфинанс Банк зафиксировал почти двукратный рост кредитования через дистанционные каналы. С января по июль этого года более 500 клиентов оформили больше автокредитов при помощи онлайн-заявки банка, что выше общего показателя за весь прошлый год, сообщает пресс-служба кредитной организации. Напомним, онлайн-решение для дистанционного одобрения автокредитов Русфинанс Банк представил в 2018 году.

Онлайн-заявка на автокредит доступна пользователям на корпоративном сайте Русфинанс Банка, а также на сайтах 37 компаний-партнеров, включая 11 автомобильных брендов и ряд ведущих федеральных и региональных дилерских сетей. Сервис интегрирован в онлайн-витрину банка для бронирования и покупки автомобилей в кредит.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».