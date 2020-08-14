На покупку премиальных автомобилей россияне за полгода потратили 285 млрд рублей | АВТОСТАТ

На покупку премиальных автомобилей россияне за полгода потратили 285 млрд рублей

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На покупку премиальных автомобилей россияне за полгода потратили 285 млрд рублей

Автомобильный рынок России - 2020
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за 6 месяцев 2020 года на покупку новых легковых автомобилей в России было затрачено около 1 триллиона рублей. При этом 285 миллиардов ушло на машины премиум-сегмента.

Больше всего денег при покупке дорогих машин жители нашей страны потратили на продукцию Mercedes-Benz – почти 85 миллиардов рублей. За чуть меньшую сумму обошлись автомобили другого бренда из Германии – BMW (84 млрд руб.).

На покупку машин марки Lexus за полгода было затрачено около 37 миллиардов рублей, на Audi – 24,5 млрд, на Land Rover – 18,5 млрд, на Porsche – 13 миллиардов. Еще 10 миллиардов ушло на покупку автомобилей Volvo.

Каждый из оставшихся премиум-брендов (Infiniti, Cadillac, Jeep, Genesis, MINI, Jaguar, Smart) обошелся в менее чем 3 миллиарда рублей. Суммарно это составило порядка 14 миллиардов, или около 5% от общего количества денег, потраченных на премиальные автомобили.

Найти эти (и другие) машины можно в автосалонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: премиум-марки выручка ёмкость рынка f&i финансы audi bmw land rover lexus mercedes-benz porsche volvo

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