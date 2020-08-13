За два месяца Hyundai реализовала свыше 10 тысяч автомобилей по обновленным госпрограммам

Компания «Хендэ Мотор СНГ» подвела первые итоги участия в новых и расширенных программах автокредитования с государственной поддержкой, запущенных 1 июня этого года. За два месяца действия программ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль работникам медицины» и «Автомобиль в Trade-in» выдано 10,5 тыс. кредитов на приобретение кроссоверов Hyundai Creta и седанов Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба компании.

По условиям программ, автовладельцам предоставляется субсидия от государства в размере 10% (25% – для жителей Дальневосточного федерального округа) от стоимости нового автомобиля, цена которого не должна превышать 1,5 млн рублей.

При поддержке банков-партнеров Hyundai Finance – ООО «Сетелем банк», ПАО «Совкомбанк» и ООО «Русфинанс банк», наибольшее количество кредитов было выдано по программе «Семейный автомобиль» – 5 888 кредитов. Второй по популярности кредитной программой среди клиентов Hyundai стала программа «Первый автомобиль», по которой выдано 2 786 кредитов. С момента старта новой программы «Автомобиль в Trade-in» в дилерских центрах Hyundai выдано 1 504 автокредита при поддержке государства. Оставшееся число кредитов на покупку новых автомобилей Hyundai было успешно выдано сотрудникам медицинских учреждений в рамках льготной программы «Автомобиль работникам медицины». Воспользоваться ею смогли 325 человек.

Четыре программы автокредитования с государственным субсидированием сделали более доступными для приобретения все текущие версии седана Hyundai Solaris, а также большинство комплектаций кроссовера Hyundai Creta. При этом, на долю Hyundai Creta и Hyundai Solaris пришлось соответственно 68% и 32% от общего числа кредитов, выданных по льготным условиям госпрограмм за два летних месяца.

В каких городах есть дилерские центры Hyundai, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».