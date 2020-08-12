Автокредиты в июле поддержали рост рынка

Рост выдач кредитов на автомобили, отмеченный в июне, продолжился и в июле. Об этом сообщает агентство «АВТОСТАТ» на основании информации, получаемой от 20 ведущих автокредитных банков.

Рост количества выданных автокредитов на новые автомобили составил 5,6% по отношению к июлю прошлого года, в рублях же рост 12,3%. Более значимая динамика в финансах, чем в штуках, говорит о смещении спроса в сторону более дорогих автомобилей (в сравнении с прошлым годом), благодаря расширению госпрограммы, а также продолжающемуся постепенному повышению цен на автомобили.

Продолжают расти выдачи кредитов и на автомобили с пробегом. Динамика выдач кредитов на автомобили с пробегом в июле составила +19,5% по количеству и +28,7% в рублях к июлю прошлого года.

При этом динамика выдач по итогам семи месяцев осталась отрицательной для новых автомобилей: -16,7% в штуках и -11,6% в финансовом объеме. А для автомобилей с пробегом в рублях превысила прошлогодний объем на 2,2%, в количестве оставаясь в минусе на 3,7%. Кредитование автомобилей с пробегом по-прежнему имеет достаточно заметный потенциал для роста вместе с ростом доли продаж автомобилей официальными дилерами.

Ситуацию на рынке автокредитования мы подробно обсуждали на конференции FinAuto, которую можно посмотреть на канале «Автостат-ТВ» на Youtube.