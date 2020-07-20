Количество выданных автокредитов в 1 полугодии снизилось на 18%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о падении продаж новых автомобилей (легковых и LCV) в России на 23% по итогам 1 полугодия 2020 года. При этом оно происходит на фоне снижения выдачи автокредитов.

Так, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по июнь в нашей стране было выдано 364 тыс. автокредитов (на новые и подержанные машины). Это на 18% меньше, чем в 1 полугодии 2019 года.

По объему выданных автокредитов за отчетный период лидирует Москва (35,8 тыс. шт.), за которой расположились Санкт-Петербург (20,7 тыс. шт.) и Подмосковье (20 тыс. шт.). При этом в данных субъектах РФ отмечено падение выдачи автокредитов более чем на 23%. В ТОП-5 регионов также попали Татарстан (18,1 тыс. шт.) и Башкортостан (16,5 тыс. шт.), но здесь количество выданных автокредитов сократилось менее чем на 19%.

Подробно ситуацию на рынке автокредитования мы обсудим с его основными участниками на онлайн-конференции FinAuto, которая пройдет 21 июля 2020 года. Участие в конференции бесплатное с обязательной предварительной регистрацией.