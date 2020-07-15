По льготным автокредитам с начала года продано более 85 тысяч новых машин

Программами льготного автокредитования с начала года воспользовалось более 85 тыс. граждан РФ. Об этом агентству «ТАСС» сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, напомнив, что совокупный бюджет программы льготного автокредитования в 2020 году составляет 17 млрд рублей. Наиболее популярными марками автомобилей стали LADA, KIA, Hyundai и Renault – на них приходится около 90% всех машин, реализованных в рамках программы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 июня действие госпрограммы льготного автокредитования распространено на семьи с одним и более несовершеннолетних детей, а также работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Также скидка в 10% на стоимость нового автомобиля предоставляется покупателям, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. Кроме того, оформить автокредит с господдержкой теперь можно и на электромобиль – клиенты могут приобрести его с 25-процентной скидкой от стоимости в любом регионе России.

Вместе с тем, максимальная цена автомобилей, доступных по льготным автокредитам, увеличена с 1 миллиона до 1,5 млн рублей. Напомним, в рамках госпрограммы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа она составляет 25%, но теперь ее получение возможно только при наличии регистрации по месту жительства либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО.

Стоит также отметить, что с 1 июля 2020 года в госпрограммах смогут принять участие автомобили только с оформленными ЭПТС. Остальные параметры остались без изменений.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».