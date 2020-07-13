АО МС Банк Рус в 1 полугодии выдал более 7 тысяч автокредитов

АО МС Банк Рус по итогам первого полугодия 2020 года выдал на новые автомобили и автомобили с пробегом 7168 кредитов (-30%), из которых на новые автомобили Mitsubishi пришелся 3881 кредит (-40%). При этом кредитная доля банка в продажах новых автомобилей Mitsubishi во втором квартале составила 46%, что на 8 п.п. выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

По итогам шести месяцев 2020 года в России продано 11608 автомобилей Mitsubishi, что на 40% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в первом полугодии составили 6575 машин (-38%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 2301 реализованный автомобиль (-38%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 1386 покупателей (-40%). Напомним, в марте российские дилеры Mitsubishi начали продажи обновленного кроссовера ASX.