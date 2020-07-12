KIA в 1 полугодии реализовала в кредит более 27 тысяч автомобилей

По итогам первого полугодия 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 27 тыс. клиентов, что соответствует уровню прошлого года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio (вместе с версией X-Line), на которую приходится около 53% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры KIA реализовали 81219 автомобилей KIA, что на 27% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,8% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».