«FinAuto-2020»: актуально и о самом главном

Кризис, который, по утверждению аналитиков, только начинает разворачиваться в России, заставляет нас по-новому взглянуть на привычные вещи. Автобизнес (и его составные части - автострахование, автолизинг, автокредитование) уже столкнулся с тем, что старые привычные схемы перестают быть актуальными или совсем не работают. Как выжить в кризис? Как выйти из него с наименьшими потерями? С помощью каких инструментов наладить взаимодействие между разными ветвями автобизнеса? Это станет главной темой форума «FinAuto-2020».

Как и в других конференциях, которые проводит агентство «АВТОСТАТ», здесь будет много аналитики, характеризующей современное состояние авторынка и основные тренды, подсказанные временем. Актуальные цифры статистики поддержит и продолжит Юрий Грибанов из Frank RG с заявленной темой «Автофинансовые сервисы 2030. Что ждет нас в ближайшие 10 лет?». Он расскажет о том, какие ключевые факторы и вызовы будут влиять на автофинансовый рынок в 2020-2030 гг., покажет, в каком направлении движется эволюция финансовых сервисов на авторынке, продемонстрирует некоторые инновационные кейсы. Картину современного состояния рынка автокредитования и автострахования на форуме обрисуют Владимир Шикин (НБКИ) и Евгений Уфимцев (РСА).

Генеральным партнером форума стала компания «e-Kредит». Ее основатель и генеральный директор Кирилл Ларин планирует показать участникам новую объединенную кредитно-страховую платформу: «Мы презентуем новую уникальную для рынка платформу, которая интегрирована и с банками, и со страховыми компаниями, и с поставщиками сервисных услуг. Не буду раскрывать всю интригу, но теперь одна анкета в электронном виде позволит дилеру рассчитать и оформить все кредитно-страховые продукты. Об остальных супер-решениях вы узнаете на самой презентации 21 июля».

Отметим, что новым эффективным финансовым инструментам посвящен на конференции целый ряд выступлений. Естественно, в духе времени и в силу особой актуальности обсудим проблемы, связанные с онлайн-кредитованием и страхованием, а также вопросы, связанные с «коронализингом» (как легкового, так и коммерческого транспорта).

Запланированы дискуссионная панель «Маркетплейсы банков VS классифайды» и Круглый стол «Беззалоговое автокредитование» и многое другое. Как видите, программа форума большая, насыщенная. Есть время присоединиться.