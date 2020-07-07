В июне выросла выдача автокредитов

По информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», получаемой от 20 ведущих автокредитных банков, выдача автокредитов на новые автомобили в июне выросла на 14% по отношению к июню прошлого года. В финансовом выражении рост составил 6%, что говорит об изменении структуры выдач в сторону более бюджетных машин.

Как отмечают эксперты агентства, явных причин для роста две: восстановление спроса на новые автомобили после двух месяцев самоизоляции и действие госпрограммы по субсидированию кредитов и улучшение ее условий.

Подтверждением тому, что причина роста не только в госпрограмме, является рост выдач автокредитов на автомобили с пробегом. Рост кредитов на эти машины составил 13% по отношению к июню в количестве и 19% - в рублях.

Важно отметить, что повышение спроса на кредиты в июне не позволило компенсировать потери в выдачах за предыдущие два месяца. По итогам полугодия падение выдач на новые кредиты составляет 21% в штуках и 17% - в рублях, на автомобили с пробегом падение составило 9% и 4% соответственно.

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