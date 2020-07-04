Новые автомобили обошлись в 800 млрд рублей: на какие потрачено больше?

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2020 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 800 млрд рублей. Это на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года (975 млрд руб.).

Больше всего денег за отчетный период было потрачено на покупку автомобилей японской марки Toyota – 90 млрд рублей. По этому показателю ей немного уступает корейский бренд KIA (87,5 млрд рублей). На третьем месте нашего рейтинга находится баварская премиум-марка BMW с результатом в 70 млрд рублей.

Чуть меньше россияне потратили на автомобили отечественной марки LADA – 69 млрд рублей. А замыкает пятерку лидеров немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz (68 млрд рублей). Отметку в 50 млрд рублей преодолевают еще корейский Hyundai (66 млрд рублей) и немецкий Volkswagen (50,5 млрд рублей). У других марок этот показатель ниже.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».