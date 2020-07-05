Hyundai в 1 полугодии реализовала в кредит 55% автомобилей

Доля кредитных продаж Hyundai за первое полугодие 2020 года достигла 55% от всех реализованных автомобилей марки, что составляет почти 27 тыс. кредитов. Из них более 22,5 тыс. кредитов выдано по программе Hyundai Finance, включая 9,1 тыс. кредитов по программе «Старт», сообщает пресс-служба корейской марки.

Кроме того, «Хендэ Мотор СНГ» принимает участие в программах автокредитования с государственной поддержкой: как уже известных «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», так и новых, запущенных с 1 июня этого года, – «Автомобиль работникам медицины» и «Автомобиль в Trade-in». Всего в первом полугодии 2020 года в рамках действующих госпрограмм, включая новые, выдано более 11 тыс. кредитов, из них только в июне – 4,5 тыс. штук. Всего в первый месяц лета за кредитом с господдержкой обратились более 12 тыс. человек.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», после расширения условий действующих и запуска новых госпрограмм, для покупки стали доступны все комплектации обновленного седана Hyundai Solaris и ряд комплектаций обновленного кроссовера Hyundai Creta.

Напомним, что с 1 июня 2020 года госпрограммы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» стали более доступны клиентам из-за изменений в условиях: максимальная стоимость нового автомобиля, который можно приобрести по обеим программам, составляет 1,5 млн рублей, а программой «Семейный автомобиль» могут воспользоваться семьи, в которых один или несколько несовершеннолетних детей. По условиям программ, покупателям предоставляется скидка на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, которая субсидируется государством (25% – для жителей Дальневосточного федерального округа).

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