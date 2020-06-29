Правительство утвердило новые правила госпрограммы льготного автокредитования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении скидки от 10% до 25% при получении кредита на новый автомобиль, выпущенный в России, для семей с детьми, медицинских работников и жителей Дальнего Востока. Согласно пояснительной записке, государство предоставит банкам средства на возмещение выпадающих доходов, пишет агентство "Прайм". Подчеркивается, что на новую программу в 2020 году направлено 22,5 млрд рублей. Планируется, что она не только позволит приобрести авто тем, кто в нем нуждается, но и поддержит российский автопром на фоне пандемии.

Согласно обновленным условиям госпрограммы, максимальная цена автомобилей, доступных по льготным автокредитам, увеличена с 1 миллиона до 1,5 млн рублей. В рамках госпрограммы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа она составляет 25%, но теперь ее получение возможно только при наличии регистрации по месту жительства либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО.

Вместе с тем, действие госпрограммы льготного автокредитования распространено на семьи с одним и более несовершеннолетних детей, а также работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Также скидка в 10% на стоимость нового автомобиля предоставляется покупателям, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. Кроме того, оформить автокредит с господдержкой теперь можно и на электромобиль – клиенты могут приобрести его с 25-процентной скидкой от стоимости в любом регионе России.

Стоит также отметить, что с 1 июля 2020 года в госпрограммах смогут принять участие автомобили только с оформленными ЭПТС. Остальные параметры остались без изменений.

Какие модели находятся в ценовом диапазоне до 1,5 млн рублей и подпадают под действие этой программы, можно узнать на сайте "Цена Авто".