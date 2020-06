Сетелем Банк и Chevrolet запустили специальную программу автокредитования

Сетелем Банк подключился к программе Finance, реализуемой «Келес Рус», официальным дистрибьютором UzAuto Motors в России. В рамках программы клиенты Chevrolet смогут воспользоваться специальными условиями кредитования на покупку автомобилей Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, продажа которых стартовала на российском рынке. Подать заявку на автокредит и получить одобрение в Сетелем Банке можно в дилерских центрах, а клиентам Сбербанка – также через личный кабинет в системе «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Напомним, в настоящее время на российском рынке предлагаются модели Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Под капотом субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark установлен двигатель с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.), который работает в паре с автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin Seiki Co Ltd. Модель предлагается в трех комплектациях – LS AT, LT AT и LTZ AT – по цене от 719,9 тыс. рублей. Компактные седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модели предлагаются в четырех комплектациях – LS MТ, LT MT, LT AT и LTZ AT– по цене от 699,9 тыс. рублей и 749,9 тыс. рублей соответственно.

Система дистрибуции автомобилей формирует дилерскую сеть в России на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров «Дженерал Моторз Авто», а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда. На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, что обеспечит равномерный охват. Первые из них уже начали работу, а в самое ближайшее время произойдет расширение дилерской сети благодаря новым партнерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах-миллионниках. Дилерские предприятия будут оказывать весь спектр услуг, соблюдая рекомендованные стандарты бренда.