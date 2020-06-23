Минпромторг предлагает субсидировать 25% авансового платежа по программе «Доступная аренда»

Минпромторг предлагает внести в постановление правительства о льготном лизинге автомобилей изменения, которые закрепляют условие новой программы «Доступная аренда». Речь идет об оперлизинге, в рамках которого государство будет субсидировать авансовый платеж – скидка предоставляется в размере 25% от стоимости машины. При этом скидка на легковой автомобиль не может быть свыше 350 тыс. рублей, легкий коммерческий – 500 тыс. рублей, остальной коммерческий транспорт – не более 900 тыс. рублей, пишет газета «Коммерсант».

Сейчас в рамках финансового лизинга по льготной программе предоставляется скидка 10%, но не более 500 тыс. рублей. Есть также исключение для седельных тягачей, которые берет в финансовый лизинг малый и средний бизнес или сельхозпроизводители: для них скидка составляет 12,5%, но не более 625 тыс. рублей.

Каких-либо дополнительных требований к локализации приобретаемых автомобилей в рамках новой программы не вводится. Но в действующем постановлении о льготном лизинге уже содержится требование о том, что легковые автомобили должны набирать 1,4 тыс. баллов по 719-му постановлению о локализации. Автомобили массой до 12 тонн должны набирать 1,6 тыс. баллов, остальной коммерческий транспорт – 1,5 тыс. баллов.

В поправках отдельно указаны две категории получателей: физлица и субъекты малого и среднего бизнеса (освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика по ст. 145 НК РФ), а также операторы каршеринга и компании, которые в дальнейшем будут использовать машины для предоставления услуг аренды. При этом для каршерингов содержится требование о наличии у приобретаемых в лизинг машин телематического оборудования – систем ГЛОНАСС.

Как сообщали ранее в Минпромторге, на новую программу «Доступная аренда» в 2020 году выделено 2,5 млрд рублей, что позволит реализовать 14 тыс. автомобилей.