BMW Bank увеличил выдачу автокредитов в России на 11%

BMW Bank, представляющий в России финансовое подразделение BMW Group, зафиксировал рост спроса на кредиты. Несмотря на значительное снижение деловой активности на рынке в апреле, BMW Bank добился более высоких объемов нового бизнеса по сравнению с предыдущим годом: число заявок с января по май выросло на 8%, а выданных кредитов – на 11%, сообщает пресс-служба баварской марки.

В апреле банк запустил сервис онлайн-кредитования. За это время BMW Bank обработал свыше 900 онлайн-заявок и выдал 333 кредита. Еще 450 клиентов ожидают подписания сделки в ближайшее время. С помощью сервиса онлайн-кредитования оформление заявки происходит в несколько кликов: достаточно выбрать автомобиль, подходящую программу кредитования и указать личную информацию. Заполнить заявку можно со смартфона, а весь процесс занимает 10–15 минут. Обратную связь клиент получает в течение 24 часов: благодаря интеграции с сайтом Госуслуг BMW Bank может верифицировать личность клиента и вынести финальное решение по заявке, а не предварительное. В офис или дилерский центр нужно прийти только на самом последнем этапе, чтобы подписать договор, – там клиента встречает кредитный специалист с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

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