Объем выданных автокредитов в мае упал вдвое – так же, как авторынок

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в мае 2020 года россияне купили новых автомобилей вдвое меньше (-47,6%), чем год назад. Между тем, как стало известно, выдача автокредитов в последний месяц весны тоже сократилась наполовину.

Так, по данным НБКИ, в мае было выдано в общей сложности 40,9 тыс. кредитов на покупку автомобилей (новых и подержанных). Этот результат оказался на 47,7% ниже уровня годичной давности (77,8 тыс. шт.). Но при этом майский объем выдачи автокредитов превысил апрельский аналогичный показатель (19,8 тыс. шт.) в 2,1 раза.