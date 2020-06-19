Объем выданных автокредитов в мае упал вдвое – так же, как авторынок | АВТОСТАТ

Объем выданных автокредитов в мае упал вдвое – так же, как авторынок

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Объем выданных автокредитов в мае упал вдвое – так же, как авторынок

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в мае 2020 года россияне купили новых автомобилей вдвое меньше (-47,6%), чем год назад. Между тем, как стало известно, выдача автокредитов в последний месяц весны тоже сократилась наполовину.

Так, по данным НБКИ, в мае было выдано в общей сложности 40,9 тыс. кредитов на покупку автомобилей (новых и подержанных). Этот результат оказался на 47,7% ниже уровня годичной давности (77,8 тыс. шт.). Но при этом майский объем выдачи автокредитов превысил апрельский аналогичный показатель (19,8 тыс. шт.) в 2,1 раза.

Автомобильный рынок России - 2020
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Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, в мае ситуация как на авторынке, так и в автокредитовании, выглядит лучше по сравнению с апрелем. «В июне, по всей видимости, она должна еще улучшиться. Во-первых, с июня была разрешена работа автодилеров в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Во-вторых, были улучшены условия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», которые оказывает серьезную поддержку как самому авторынку, так и автокредитованию», - добавил г-н Удалов.

О том, какой была ситуация на авторынке и в автокредитовании в различных регионах страны по итогам мая нынешнего года, можно узнать здесь.

Больше видео – на канале «Автостат-ТВ». Подписывайся и смотри!

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили автокредитование f&i финансы

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