НБКИ и АВТОСТАТ: количество выданных автокредитов в мае 2020 года сократилось на 47,7%

Количество выданных в мае 2020 года автокредитов сократилось на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако по сравнению с предыдущим месяцем выдача автокредитов в мае текущего года выросла более чем в 2 раза.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 40,9 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов сократилось на 47,7% (в мае 2019 года – 77,8 тыс. шт.) (Таблица 1).

Таблица 1. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В МАЕ 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2019 ГОДА

При этом по сравнению с предыдущим месяцем в мае 2020 года выдача автокредитов, наоборот, выросла более чем в 2 раза (на 106,9%) (в апреле 2020 года – 19,8 тыс. шт.).

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам за год не изменился и в мае 2020 года составил 675 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в мае 2020 года уменьшился на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,7 тыс. единиц (в мае 2019 года – 117,8 тыс. шт.).

В мае 2020 года наибольшее количество автокредитов в регионах РФ было выдано в Республике Татарстан (2,39 тыс. шт.), Республике Башкортостан (2,25 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (2,02 тыс. шт.). Челябинской области (1,88 тыс. шт.) и в Москве (1,85 тыс. шт.).

Снижение выдачи автокредитов было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года продемонстрировали Москва (-69,7%), Московская область (-69,6%), Краснодарский (-59,8%) и Ставропольский (-56,5%) края, а также Санкт-Петербург (-55,9%) (Таблица 2).

«В период карантинных мероприятий в апреле – мае 2020 года наиболее серьезно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В отличие от других типов кредитования граждан, в автокредитовании слабо развиты дистанционные каналы продаж. А традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле фактически остановилось, а в мае, если и работало, то не во всех регионах и не целый месяц. Как видим, по мере отмены карантинных мероприятий ситуация постепенно восстанавливается и будет улучшаться в дальнейшем. Однако на уровень начала года автокредитование, скорее всего, выйдет еще не скоро».

«Пандемия коронавируса и последовавшие ограничительные меры самым негативным образом сказались на работе автодилеров, что в свою очередь не могло не повлиять и на автокредитование. – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – И объем покупок новых автомобилей, и объем выданных автокредитов в мае упали практически в 2 раза. Но если сравнивать майские итоги с апрельскими, то ситуация в обеих отраслях уже выглядит лучше. А в июне, по всей видимости, она должна еще улучшиться. Во-первых, с июня была разрешена работа автодилеров в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Во-вторых, были улучшены условия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», которые оказывает серьезную поддержку как самому авторынку, так и автокредитованию».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 3.

Таблица 2. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В РЕГИОНАХ РФ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ДАННОГО ВИДА) В МАЕ 2020 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С МАЕМ 2019 ГОДА

Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ РЫНКА) В МАЕ 2020 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С МАЕМ 2019 ГОДА