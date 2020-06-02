Renault принимает участие в госпрограммах автокредитования с новыми условиями

Компания Renault Россия с 1 июня 2020 года принимает участие в государственных программах автокредитования с новыми условиями. Теперь дополнительную выгоду 10% от стоимости автомобиля могут получить семьи с одним ребенком и медицинские работники, а также те клиенты, кто сдает автомобиль старше 6 лет по программе трейд-ин в счет уплаты части первоначального взноса, сообщает пресс-служба французской марки.

Порог стоимости транспортного средства увеличен до 1,5 млн рублей. Таким образом, участники программ могут с дополнительной выгодой стать обладателями всех комплектаций Renault Logan и Sandero, кросс-седана Logan Stepway, переднеприводного кроссовера Sandero Stepway и внедорожника Duster, а также нового кроссовера Renault Kaptur и купе-кроссовера Arkana стоимостью до 1,5 млн рублей. Под условия госпрограммы попадают модели, выпущенные после 1 декабря 2019 года.

Как отмечается, экономия по государственным программам с максимальной выгодой до 150 тыс. рублей может суммироваться с дополнительными специальными предложениями по кредитным предложениям и промо-акциям, предоставляемым в рамках Renault Finance и Trade-in.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Renault реализовали 3135 автомобилей – на 75% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России. По итогам первых четырех месяцев 2020 года продажи Renault на российском рынке составили 35191 машину (-16%), а рыночная доля марки составила 8,5% против 8,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Согласно данным Renault Россия за первые месяцы 2020 года, каждый третий автомобиль Renault, купленный в кредит, был оформлен с участием госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».