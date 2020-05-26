Программы льготного автокредитования станут доступны для медицинских работников и семей с одним ребенком. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, напомнив, что ранее правительство выделило из резервного фонда РФ в размере 25 млрд рублей на поддержку автопрома, в том числе 7 млрд рублей на программу льготного автокредитования.

Также на получение льготных автокредитов смогут рассчитывать граждане, продавшие свою машину возрастом свыше 6 лет дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In) на электромобили.

С учетом дополнительных средств финансирование программ льготного автокредитования, среди которых сейчас «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в 2020 году составит 12 млрд рублей. Ранее Минпромторг также предлагал увеличить с 1 до 1,5 млн рублей максимальную цену машины, на которую можно получить льготный автокредит.

Согласно данным Минпромторга, по состоянию на конец апреля 2020 года в рамках госпрограмм «Первый...» и «Семейный автомобиль» реализовано более 37,2 тыс. автомобилей. Наиболее востребованными марками являются бюджетные LADA, KIA и Hyundai – на их долю приходится свыше 80% всех реализованных автомобилей.

Как считает директор Поволжского округа департамента региональной сети Русфинанс Банка Марсель Даутов, решение об увеличении бюджета госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» должны поддержать спрос на новые автомобили до конца года».

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».