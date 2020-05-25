ЦБ допустил расширение условий для предоставления кредитных каникул по автокредитам

Центробанк РФ допускает возможность расширения условий для предоставления кредитных каникул по автокредитам. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив, что уровень одобрений по автокредитам в России низкий.

«Если правительство будет готово обсуждать, можно тогда смотреть, как это лучше делать - предоставлять каникулы исходя из остатка задолженности (это потребует изменений в законодательство), либо просто повышать первоначальную сумму долга», – цитирует Эльвиру Набиуллину агентство «ТАСС».

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам апреля в нашей стране было выдано всего лишь 17,5 тыс. автокредитов (на новые и подержанные машины). Это на 81% меньше, чем марте. При этом в различных субъектах РФ ситуация заметно отличается: если в Москве показатель падения составил 94%, то в Кемеровской области выдача автокредитов за месяц сократилась на 40%.

«Пандемия коронавируса и последовавшие ограничительные меры самым негативным образом сказались на работе автодилеров, что в свою очередь не могло не повлиять и на автокредитование, – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Россияне в апреле купили новых автомобилей втрое меньше, чем в марте, а выдача автокредитов упала в 5 раз. При этом в зависимости от региона ситуация заметно отличается: если в Москве рынок за месяц упал на 80%, то, к примеру, в Кемеровской области – на 30%. Во-первых, динамика падения зависит от того, была ли разрешена работа дилеров (в Москве она была запрещена), и жесткости режима самоизоляции. Во-вторых, разрешение на их работу принималось региональными властями самостоятельно и отличалось по срокам».

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