Mazda запустила новый сервис по одобрению заявки на кредит онлайн

Компания «Мазда Мотор Рус» запустила новый сервис по одобрению заявки на кредит онлайн в рамках фирменной кредитной программы Mazda Кредит. Для этого на официальном сайте Mazda и сайтах официальных дилеров реализован сервис удаленного одобрения кредита при выборе автомобиля, сообщает пресс-служба японской марки. Таким образом, клиенты могут не только сконфигурировать или выбрать из наличия понравившейся им автомобиль и рассчитать кредит на его покупку, но и получить дистанционное одобрение по фирменной кредитной программе Mazda Кредит.

Цифровой сервис позволяет клиенту в течение нескольких минут заполнить онлайн-анкету без загрузки документов по фирменным кредитным программам Mazda Кредит для приобретения автомобиля Mazda. Получение итогового решения происходит без визита в дилерский центр или банк. Одобрение действует 90 дней с момента подачи заявки. Клиент получает решение банка онлайн, после чего с ним связывается представитель официального дилера для обсуждения финальных деталей покупки и доставки автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mazda в апреле реализовали 739 автомобилей – на 67% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи марки в нашей стране составили 8324 машины, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 2,0% против 1,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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