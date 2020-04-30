Исследование автодилеров

Предлагаем вашему вниманию новый проект «АВТОСТАТ» - исследование по работе автодилеров в условиях пандемии и введенных ограничений, которое показало, что в реальности происходит с автобизнесом в данный момент, как дилеры реагируют на вводимые ограничительные меры, кто продолжает работать, несмотря на ограничения, кто готов к переходу бизнеса в online.

С 15 по 18 апреля была проведена первая волна исследования по автодилерам, которые продают автомобили с пробегом. Формат исследования: тайный покупатель (телефонный опрос, выборка около 1 000 результативных звонков за одну волну).

Планируется вторая волна исследования с целью отследить изменение текущей ситуации и действий автодилеров.

Обзвон проводился по автодилерам, регулярно размещающим объявления на Авито:

официальные дилеры

независимые дилеры

перекупы

География исследования: Москва, Санкт-Петербург и 12 крупных региональных городов.

Формат отчета:

1 – презентация в PDF, которая наглядно демонстрирует результаты опроса в виде графиков и диаграмм;

2 – таблица в Excel с детальными данными опроса (возможность выбирать фильтрами регион, тип дилерского центра, видеть адресные данные и сравнивать различные параметры в таблице между собой) – удобный инструмент анализа и интерпретации результатов.

Стоимость исследования:

1 волна - 30 000 руб.

2 волны - 50 000 руб.

Запросить презентацию и формат данных в Excel по e-mail