Средняя премия по ОСАГО в апреле продолжила снижаться

За период с января по апрель 2020 года средняя премия по ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще на 0,2% - с 5406 до 5395 рублей, а средняя премия для автомобилей физлиц не изменилась, составив 5408 рублей. При этом средняя выплата продолжила расти, увеличившись за тот же период на 4,7%, с 66616 до 69756 рублей, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

Количество заключенных договоров за первые четыре месяца 2020 года снизилось на 2%, с 12,40 до 12,14 млн штук, главным образом, из-за карантинных мер, введенных в апреле по всей стране. Из-за уменьшения количества заключенных договоров и средней премии снизились и общие сборы по ОСАГО: с 67,00 до 65,52 млрд рублей. Также из-за карантинных ограничений, вызвавших уменьшение интенсивности дорожного движения и количества ДТП, снизилось и количество заявленных и урегулированных страховых случаев. Количество заявленных убытков снизилось на 187%, с 827,4 до 672,9 тысяч штук, количество урегулированных - на 7,5%, с 779,2 до 721,0 тыс. штук. По этой же причине на 3,1% уменьшилась общая сумма выплат - с 51,9 до 50,3 млрд рублей.

"Мы видим, что ситуация с убыточностью в ОСАГО продолжает оставаться критической. Поэтому принятие Госдумой и Советом Федерации поправок в закон об обязательной "автогражданке", позволяющих страховым компаниям устанавливать водителям более индивидуальный тариф, зависящий от их реального уровня убыточности - это большая и своевременная поддержка для автолюбителей", - сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от некоторых критериев. Как отмечается в пояснительной записке, действующая система тарификации ОСАГО не позволяет страховщикам предоставлять скидки с учетом личностных характеристик страхователей, соблюдения ПДД и прочих значимых факторов, а также не предусматривает прекращение практики субсидирования одних категорий страхователей другими.

Закон предусматривает переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, которое базируется на конкуренции и рыночных принципах. Страховщики получат право определять самостоятельно подход к применению базовых ставок тарифов в пределах их минимальных и максимальных значений, регулируемых ЦБ. Они также смогут учитывать личностные характеристики страхователя и лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Речь, в частности, идет о наличии у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. При этом законопроект сохраняет ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО - тарифный коридор расширяться не будет.

В закон включены нормы о необходимости размещения калькуляторов на сайтах страховщиков для возможности расчета страховой премии, также прописана обязанность потерпевшего автовладельца сообщать страховщика о дате, времени и месте проведения независимой технической экспертизы. Авторы документа считают, что реализация закона позволит улучшить качество предоставляемых по ОСАГО услуг, повысить культуру страхования через регулирование ОСАГО, в большей степени позволяющего страховщикам и страхователям определять условия страхования с учетом индивидуальных особенностей и своих законных интересов.

Предусматривается приостановление до 31 декабря 2020 года действие нормы базового закона о том, что срок действия установленных ЦБ предельных размеров базовых ставок тарифов (их выраженных в рублях минимальных и максимальных значений) и коэффициентов страховых тарифов не может быть менее года. Предельные размеры базовых ставок и коэффициенты страховых тарифов, которые ЦБ установил в период приостановления действия этих норм, не учитываются при исчислении срока действия страховых тарифов, определенного проектом закона. Положения закона применяются к отношениям между страхователями, потерпевшими и страховщиками, которые возникли из договоров ОСАГО, заключенных после вступления в силу документа. Напомним, закон об индивидуализации тарифов по ОСАГО вступит в силу через 90 дней после их официального опубликования.

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