Госпрограмма по доступной аренде автомобилей заработает с июня

Госпрограмма поддержки спроса на автомобили "Доступная аренда" заработает с июня по всей стране, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"До конца мая мы должны выпустить правила, и с июня начнем работать по этой программе ("Доступная аренда"). Это будет сразу же по всей стране", – приводит слова министра агентство "Прайм".

В конце апреля замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов рассказывал, что программу "Доступная аренда", на которую президент РФ Владимир Путин предложил выделить в этом году 2,5 млрд рублей, будут реализовывать банки и лизинговые компании; механизм аренды и ставка находятся в проработке.

По словам А.Морозова, один из вариантов – это создание в регионе на базе крупной лизинговой компании или банка парка машин, который может удовлетворить любой запрос клиента, чтобы он мог брать автомобиль в пользование на нужный срок. Предполагается, что машины будут регистрироваться, обслуживаться и содержаться на балансе лизинговых компаний или банков, выразивших желание принять участие в проекте, пояснял замминистра.

Ключевым, с его слов, пока остается вопрос размера ставки доступной аренды, поскольку, с одной стороны, механизм аренды должен работать быстро и без сбоев, а с другой стороны, ставка должна быть невысокой.

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