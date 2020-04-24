Путин предложил увеличить финансирование госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль»

Президент РФ Владимир Путин предложил поддержать спрос на автомобили, давая покупателям скидку в размере 10% в рамка госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». При этом он предложил в этом году «дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для граждан».

«В данном случае мы поддержим спрос на продукцию именно российских автозаводов и в целом в рамках всех мер поддержки автопрома будем ориентироваться на поддержку тех компаний, которые обеспечивают и наращивают уровень локализации, создают качественные современные рабочие места в России», – подчеркнул глава государства, слова которого приводит агентство «Интерфакс».

«В ситуации замедления экономического роста и пандемии коронавируса население страны нуждается в государственной поддержке, в том числе для покупке нового автомобиля. Ожидаем, что в текущих условиях увеличенного бюджета госпрограмм будет достаточно до конца года», – считает директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.

Напомним, ранее Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, который направлен на оптимизацию и повышение эффективности реализации программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Он предусматривает ряд изменений условий реализации программ. В частности, предлагается распространить программу «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей. Также предлагается увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 млн рублей, что позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек. Кроме того, для стимулирования спроса на экологический вид транспорта в массовом сегменте проектом предусмотрена скидка в размере 25% процентов стоимости приобретаемого в кредит электромобиля.