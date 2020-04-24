Русфинанс Банк и FCA Rus представили новые возможности поддержки клиентов в условиях изоляции

#ПоддержиАвтобизнес

Русфинанс Банк и FCA Rus (генеральный дистрибьютер автомобилей Chrysler, Jeep, Fiat и Fiat Professional в России) представили новые возможности финансовой и дистанционной поддержки клиентов, соблюдающих условия самоизоляции.

Так, будущим владельцам автомобилей Jeep, Chrysler и коммерческих автомобилей Fiat предлагается сервис для отсрочки на 60 дней выплаты первого взноса по кредиту. Эксклюзивным финансовым партнёром программы выступает Русфинанс Банк с бесплатным сервисом «Удачное начало», сообщает пресс-служба кредитной организации.

На сайты брендов FCA Rus также добавлен сервис онлайн-одобрения автокредита от Русфинанс Банка, который позволяет клиенту получить решение по кредиту, не выходя из дома. Положительное подтверждение действует 90 дней с момента подачи заявки. За это время клиенту останется только оформить покупку автомобиля на ранее оговоренных условиях в официальном дилерском центре Chrysler / Jeep и Fiat Professional. Русфинанс Банк также напоминает о возможности удаленной оплаты кредитов для соблюдения режима самоизоляции.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.