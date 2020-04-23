Количество купленных в кредит автомобилей в 1 квартале выросло на 12%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о росте (+16%) российского рынка новых легковых автомобилей в 1 квартале 2020 года. При этом он произошел на фоне увеличения выданных автокредитов.

Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам января – марта в нашей стране было выдано 218,2 тыс. автокредитов (на новые и подержанные машины). Это на 11,6% больше, чем за тот же период 2019 года, и является рекордным количеством за последние 7 лет.

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, автокредитование оказывает существенную поддержку российскому авторынку и, в первую очередь, благодаря действию госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»).

Среди регионов по объемам купленных в кредит автомобилей лидирует Москва – за первые три месяцы нынешнего года жителям российской столицы было выдано 17,7 тыс. автокредитов, что на 11,2% больше, чем год назад. В ТОП-5 по этому показателю также попадают: Санкт-Петербург (13,2 тыс. шт.; +11,1%), Московская область (13,1 тыс. шт.; +9,8%), Татарстан (10,7 тыс. шт.; +7,9%) и Башкортостан (9,4 тыс. шт.; +7,7%).

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».