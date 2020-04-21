«Каркаде» запустила программу льготного лизинга | АВТОСТАТ

«Каркаде» запустила программу льготного лизинга

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«Каркаде» запустила программу льготного лизинга

База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год
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Компания «Каркаде» открыла прием заявок на приобретение транспортных средств по программе субсидирования лизинга от Минпромторга России. На льготных условиях клиенты компании могут приобрести легковые и легкие коммерческие автомобили, а также грузовой транспорт 2020 модельного года.

Как сообщает пресс-служба «Каркаде», в программе участвуют транспортные средства марок УАЗ, LADA, УРАЛ, ГАЗ и КАМАЗ, специальный транспорт на шасси УРАЛ, ГАЗ и КАМАЗ. Для таксомоторных компаний доступны также модели Renault (Arkana, Kaptur, Duster, Logan и Sandero), Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai (Solaris, Creta) и KIA Rio. Минимальный срок договора лизинга с использованием субсидии – от 13 месяцев.

Оформить договор можно как в обычном порядке, так и с помощью экспресс-продуктов «Каркаде» (в режиме онлайн с одобрением за 5 минут с момента отправки документов), а также с использованием программы «Комфорт такси» (специальная программа лизинга автотранспорта для таксопарков на индивидуальных условиях и со сниженными тарифами КАСКО).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: лизинг автолизинг льготный лизинг f&i финансы

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