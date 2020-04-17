Сетелем Банк ввел дополнительные меры поддержки клиентов в связи с распространением коронавируса

#ПоддержиАвтобизнес

Сетелем Банк продолжает реализацию мер по поддержке клиентов в условиях пандемии и минимизации распространения коронавируса. Учитывая возможные сложности, с которыми могут столкнуться клиенты при пролонгации полиса КАСКО или при регистрации автомобиля в ГИБДД, сроки предоставления ПТС и полиса КАСКО без применения штрафных санкций продлены до 31 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Сетелем Банка.

Зачисление платежей и перевод средств, а также операции досрочного погашения осуществляются в обычном режиме. Для сокращения распространения коронавирусной инфекции рекомендуется при погашении кредита пользоваться удаленными каналами, позволяющими осуществлять оплату не выходя из дома.

В целях повышения комфорта и безопасности клиентов до 30 апреля 2020 года Сетелем Банк предоставляет возможность дистанционного погашения кредита без взимания комиссии с любой банковской карты МИР, Visa, MasterCard на сайте Сетелем Банка, а также через приложение или личный кабинет «Мой банк». Внести платеж дистанционно и без комиссии можно воспользовавшись услугой «Автоплатеж», которая доступна в Сбербанк-Онлайн.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.