Продажи электронных полисов ОСАГО выросли на четверть из-за карантина

За первые две недели апреля, когда по всей стране были усилены карантинные меры, среднее количество заключаемых полисов е-ОСАГО в день увеличилось по сравнению со средним количеством полисов электронной “автогражданки”, заключаемых в марте, на 26%, - с 42531 до 53458 штук. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, подчеркнув, что в период усиления карантинных мер страховые компании продолжают оказывать гражданам социально значимые услуги, в том числе по обязательным видам страхования.

“Страховые союзы также продолжают работу на социально значимых блоках, таких, например, как осуществление компенсационных выплат по ОСАГО”, - добавил Игорь Юргенс.

Между тем, за период с 1 января по 10 апреля 2020 года средняя цена полиса ОСАГО в целом по России снизилась на 0,5% - до 5479 рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и для автомобилей физлиц - средняя цена полиса ОСАГО для них за этот период стала ниже еще на 0,2% и составила 5431 рубль. Таким образом, РСА фиксирует снижение средней премии уже 15-й месяц подряд.

“В текущей ситуации, когда вся экономика подвергается серьезнейшим шокам, а страховщики ожидают роста стоимости импортных запчастей, мы продолжаем фиксировать снижение средней премии по сравнению с прошлым, достаточно экономически спокойным, годом. При этом мы видим, что практически во всех других отраслях экономики наблюдается рост цен. Такая парадоксальная ситуация на страховом рынке - результат конкуренции между страховыми компаниями, которая стала возможна благодаря реформе ОСАГО, направленной на индивидуализацию тарифа, а также вызвана ожиданиями страховщиков по дальнейшему реформированию системы. Уверен, что очередной этап либерализации ОСАГО крайне важно завершить этой весной, чтобы наблюдаемые тренды, которые выгодны автовладельцам, сохранились”, - заявил Игорь Юргенс.

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