Hyundai и Сетелем Банк отменяют комиссию для онлайн-платежей по автокредитам

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Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с банком-партнером Сетелем Банк объявили об отмене комиссии за онлайн-платежи по автокредитам с 4 апреля 2020 года. Данная мера позволит поддержать клиентов Hyundai, столкнувшихся с трудностями из-за ограничений, связанных с карантинными мерами и самоизоляцией, сообщает пресс-служба корейской марки.

Таким образом, посещение офиса банка для пополнения счета и осуществления платежей по автокредиту не обязательно – Сетелем Банк предоставляет клиентам, оформившим кредит в рамках программ Hyundai Finance, возможность удаленной оплаты ежемесячных платежей. Начиная с 4 апреля любой клиент сможет внести платеж без комиссии с помощью функции «Автоплатеж», доступной в приложении «Сбербанк-Онлайн» не выходя из дома либо на сайте Сетелем Банка с помощью любой карты платежных систем МИР, Visa или MasterCard (отсутствие комиссии по данному способу оплаты доступно до 30 апреля 2020 года). Все расходы по оплате комиссий клиента компенсирует Сетелем Банк.

Российские дилеры Hyundai в марте реализовали 15813 автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам первого квартала 2020 года продажи Hyundai в нашей стране остались на прежнем уровне и составили 41576 машин (+0,4%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,4% против 10,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте компания Hyundai представила в России обновленный кроссовер Creta, который также получил специальную версию Hyundai Creta Би*2. Кроме того, российские дилеры Hyundai начали продажи спортивной версии кроссовера Hyundai Tucson N Line.

Какие еще обновления можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».