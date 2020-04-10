Сетелем Банк присоединился к программе Volvo Car Кредит

Сетелем Банк стал партнером Volvo Car Russia, и теперь клиенты банка смогут воспользоваться специальными условиями кредитования при покупке новых или подержанных автомобилей Volvo в рамках фирменной программы Volvo Car Кредит. Подать заявку на автокредит можно будет в официальных дилерских центрах, а клиентам Сбербанка – также через личный кабинет в системе «Сбербанк Онлайн». Кроме того, партнерами была запущена специальная процедура бесплатного дистанционного погашения автокредитов, сообщает пресс-служба Сетелем Банка.

Банк максимально упростил и облегчил процедуру оплаты ежемесячных платежей. Сейчас любой клиент, уже оформивший кредит в рамках программы Volvo Car Кредит, без каких-либо дополнительных условий и комиссий сможет внести платеж прямо из дома через «Автоплатеж», доступный в Сбербанк-Онлайн, а также с любой карты МИР, Visa или MasterCard на сайте Сетелем Банка. При этом банк возьмет все расходы по оплате комиссий на себя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Volvo реализовали 1702 автомобилей, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке остается среднеразмерный кроссовер ХС60.

Напомним, в феврале у российских дилеров появились подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, а также седан Volvo S60 в стартовой комплектации Momentum. Кроме того, компания Volvo Car Russia в 2020 году планирует запустить несколько специальных серий, но подробности о них пока не раскрываются.