РГС Банк вошел в ТОП-10 банков по объемам выдач автокредитов

РГС Банк в рамках новой стратегии в 2019 году запустил продажи классических автокредитов на новые автомобили с залогом и без, на автомобили с пробегом. За 5 месяцев в сегменте автокредитования выдачи достигли 4,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. При этом уже в декабре 2019 года РГС Банк вошел в ТОП-10 лидеров рынка по автокредитам (выдачи – 2,3 млрд рублей за декабрь). Наибольшим спросом среди частных клиентов пользовались классические залоговые автокредитные программы (68% сформированного по направлению портфеля).

«С такими же высокими темпами роста мы планируем развиваться и в 2020 году, предлагая автомобилистам и компаниям из сферы автобизнеса качественные и доступные услуги. При этом РГС Банк имеет высокий запас ликвидности и достаточности капитала, входя в состав группы банка «Открытие» (6-е место по активам среди российских банков)», – заявил президент-председатель правления РГС Банка Алексей Токарев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте РГС Банк начал выдачу кредитов в рамках государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Теперь заемщики банка по всей России могут получить субсидию в размере 10% от стоимости нового автомобиля, приобретенного в кредит (для жителей Дальневосточного федерального округа субсидия составит 25%). Получить кредит в РГС Банке возможно на срок до пяти лет, с первоначальным взносом от 20% и по ставке от 11,5%. Сделка может быть совершена в день обращения по двум документам. Оформление кредита доступно более чем в 400 точках продаж – как в офисах банка, так и в отделениях на территории автосалонов-партнеров.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».