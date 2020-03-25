«КАМАЗ» в 2019 году увеличил выручку и нарастил продажи

ПАО «КАМАЗ» опубликовал итоги своей финансовой деятельности за 2019 год. Согласно этим данным, выручка объединения выросла на 6% по сравнению с 2018 годом – до 160,8 млрд рублей. Реализация автомобилей, запчастей, товаров и услуг компании выросла как на внутреннем, так и на внешнем рынках. При этом на внутреннем рынке сумма реализованных продуктов и услуг составила 144,6 млрд рублей (на 4% больше, чем в 2018 году), на внешнем – 16,2 млрд рублей (+28% к результатам предыдущего года).

О стабильном положении ПАО говорит и общая величина оборотных и внеоборотных активов: к концу 2019 года она увеличилась почти на 9,5 млрд рублей и составила около 189,4 млрд. рублей.

Как сообщает пресс-служба компании, «общая сложная ситуация, сложившаяся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционный цикл компании, связанный с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5, послужили причиной отрицательного совокупного результата, улучшенного, тем не менее, по сравнению с первым полугодием почти на полмиллиарда рублей. В итоге, к концу отчётного периода компании удалось снизить чистый убыток до 1 млрд. 517 млн. рублей (АППГ – чистая прибыль 27 млн. 179 тыс. рублей)».

Несмотря на эту сложную рыночную ситуацию, «КАМАЗ» продолжил работу над повышением качества, улучшением потребительских свойств своих продуктов и развитием модельного ряда. В рамках своего крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для его производства» в ПАО в 2019 году был открыт новый завод каркасов кабин, продолжилось развитие производства нового семейства рядных 6-цилиндровых двигателей, запущенное ранее.

Кроме того, в течение года специалисты КАМАЗа продолжали трудиться над улучшением технических характеристик и потребительских свойств выпускаемых продуктов, осваивали инвестиции, вложенные в развитие беспилотных технологий, развивали направления, связанные с производством газобаллонных автомобилей и автобусов, работающих на компримированном природном газе, сжиженном природном газе. В качестве еще одного перспективного направления, которое уже начало отрабатывать вложенные в него средства, можно также назвать проект электробусов. Автобусы на электротяге, собранные на КАМАЗе, достойно выдержали тестовые испытания в Москве и с тех пор предприятие заключило уже три контракта с «Мосгортрансом» на их поставки.

В целом, инвестиции компании в 2019 году составили более 12,5 млрд. рублей.

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