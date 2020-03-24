Русфинанс Банк стал рекордсменом по объему выданных автокредитов

В 2019 году Русфинанс Банк выдал клиентам автокредитов на сумму более 93,5 млрд рублей. На данный момент это рекордный показатель среди кредитных организаций за все время существования рынка автокредитования в России. В количественном выражении число выданных автокредитов составило более 130 тысяч, средняя сумма займа превысила 700 тысяч рублей.

Помимо участия в государственных программах льготного автокредитования, банк выдавал кредиты на покупку автомобилей с пробегом. Так, из 93,5 млрд рублей 11 млрд выдано банком на приобретение подежанных машин. Кроме этого, клиентам была предложена программа для покупки премиальных автомобилей - Balloon, которая позволяет снизить ежемесячные выплаты за счет отложенного платежа.

«Кредитование остается одним из основных драйверов, поддерживающих спрос на российском автомобильном рынке. Мы рады, что внесли значимый вклад в развитие отрасли, выдав рекордный объем автокредитов и заняв по этому показателю первую позицию среди российских банков, - говорит председатель правления Русфинанс Банка Сергей Озеров. - По данным Frank RG, доля Русфинанс Банка в сегменте автокредитования в России составила 13,7% по итогам 2019 года. С учетом происходящих на рынке изменений планируем в 2020 году акцентированно развивать дистанционные каналы продаж и онлайн-сервисы для клиентов, а также новые цифровые продукты для партнеров: автопроизводителей и официальных дилеров».

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