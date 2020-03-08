Более 35% автомобилей KIA в феврале проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в феврале более 35% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 10 тыс. клиентов (+14%), сообщает пресс-служба KIA. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 50% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры KIA реализовали 17107 автомобилей – это на 4% меньше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года в России было продано 32062 автомобиля KIA, что на 4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 14,7% против 15,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».