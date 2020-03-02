Subaru разработала новые условия кредитования на покупку автомобилей

С 1 марта 2020 года во всех салонах официальных дилеров Subaru в России действуют новые улучшенные процентные ставки в рамках кредитной программы Subaru Drive. Теперь с учетом страхования минимальная ставка по кредиту составляет 4% годовых, сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Совместно с банками-партнерами «ВТБ», «Совкомбанк», «ЮниКредит Банк» и «Сетелем» для покупателей новых автомобилей Subaru 2019 года выпуска подготовлено три плана банковского обслуживания с минимальными ставками и максимально выгодными условиями.

План «Выгодный» позволяет взять кредит сроком от 12 до 60 месяцев. В рамках данной программы при оформлении кредита на год в случае приобретения полиса добровольного страхования и при уровне первоначального взноса от 40% у покупателя есть возможность получить самую минимальную кредитную ставку в размере 4% годовых (6,5% без страховки).

План «Классический» – это кредит сроком от 24 до 36 месяцев и процентной ставкой от 9,5% годовых при условии оформления полиса добровольного страхования и при первоначальном взносе от 10% до 39,99% от стоимости нового автомобиля.

План «Оптимальный» при сроке кредитования 60 месяцев и в случае приобретения полиса добровольного страхования позволяет оформить кредит с процентной ставкой 10% (12,4% без страховки). Первоначальный взнос должен быть от 10% до 39,99%.

Данные обновленные условия действуют с 1 марта 2020 года и распространяются на модели Subaru XV, Forester, Outback, Legacy и WRX/STI исключительно 2019 года выпуска.

По итогам января 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 368 автомобилей, что на 18% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2020 года на российском рынке появится еще одна дополнительная комплектация Subaru Forester и произойдет фейслифтинг Subaru XV (экстерьер, интерьер, ряд опций). Также в нынешнем году планируется появление в России специальных версий кроссовера Forester и седана Legacy. Что касается нового Subaru Outback, то он в 2020 году пока не ожидается и доберется до нашей страны, вероятно, уже в 2021 году.

Какие модели других марок можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».