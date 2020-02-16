АВТОСТАТ | Более 39% автомобилей KIA в январе проданы в кредит

Более 39% автомобилей KIA в январе проданы в кредит

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Более 39% автомобилей KIA в январе проданы в кредит

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Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в январе более 31% от розничных продаж автомобилей KIA. В прошлом месяце предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 5 тыс. клиентов (+32%), сообщает пресс-служба KIA. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 53% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры KIA реализовали 14955 автомобилей – это на 5% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 14,6%, согласно данным АЕБ.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля KIA на российском рынке (и не только KIA) можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи автокредитование f&i финансы kia

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