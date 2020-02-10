Русфинанс Банк снизил кредитные ставки на покупку моделей Peugeot и Citroen

Русфинанс Банк, стратегический финансовый партнер Groupe PSA в России, представил сниженные кредитные ставки для клиентов Peugeot и Citroen. Так, банк снизил ставки до 3,9% годовых для покупателей модели Peugeot 3008, до 4,9% годовых – для Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, до 6,9% – для Citroen C5 Aircross, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для покупки в кредит наиболее востребованных моделей Peugeot и Citroen достаточно подать заявку онлайн на сайтах Peugeot и Citroen или у любого официального дилера, при этом справка о доходах не требуется.

Как отмечается, кредитные предложения Русфинанс Банка доступны покупателям коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen. У владельцев малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей появилась возможность сочетать выгоду, предусмотренную политикой корпоративных продаж группы, с привлекательными условиями кредитования на отдельные модели.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».