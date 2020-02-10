Каждый четвертый автомобиль в лизинге – грузовой

В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2019 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили, что на долю грузовой техники в лизинге приходится 23,5%, или каждый четвертый автомобиль.

Так, из 27,6 тыс. лизинговых сделок по автотранспорту, совершенных в декабре прошлого года, 6,5 тыс. были произведены в отношении грузовых машин (полной массой более 3,5 т). При этом почти 6 тыс. из них было оформлено на юридические лица, а чуть более 500 единиц – на физические.

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