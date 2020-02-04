Почти половина водителей имеет скидку по ОСАГО 20% и более

Почти 90% всех автовладельцев (33,8 млн человек) по итогам 2019 года получили коэффициент “бонус-малус”, меньший 1 (то есть получили скидку по ОСАГО). При этом почти половина всех автовладельцев - 48% или 18,3 млн человек - за счет коэффициента “бонус-малус” имеют скидку 20% и более. А максимальную скидку в размере 50% получила почти четверть всех автовладельцев, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков. В целом количество автовладельцев, имеющих коэффициент “бонус-малус” меньше 1 (то есть получающих скидку за безаварийную езду), в 2019 году выросло по сравнению с 2018 годом на 5%, или на 2,6 млн человек.

“Мы видим, что количество безаварийных водителей в 2019 году выросло. В дальнейшем такой эффект мы будем наблюдать благодаря реформе по индивидуализации тарифов, начатой в 2019 году, которая в 2020 должна быть продолжена. В результате автовладельцы получат дополнительный стимул ездить без аварий, поскольку это еще сильнее будет сказываться на цене полиса ОСАГО”, - отметил президент РСА Игорь Юргенс.

Как отмечается, со старта реформы по индивидуализации тарифов по ОСАГО в январе 2019 года средняя премия по обязательной “автогражданке” снизилась на 5%. Напомним, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной “автогражданке” был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент “возраст-стаж” - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал “сгорать” - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.