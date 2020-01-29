Названы самые популярные модели «КАМАЗ» среди лизингополучателей

В 2019 году клиенты «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» чаще всего оформляли в лизинг седельные тягачи КАМАЗ-5490, в том числе в газодизельной комплектации, с полуприцепами «НЕФАЗ».

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, вторыми по популярности автомобилями, приобретаемыми в лизинг, стали модели трехосных самосвалов в тяжелом классе КАМАЗ-6520 и самосвалы сельскохозяйственного назначения КАМАЗ-45143.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году лизинговая компания «КАМАЗ», по предварительным данным, передала свои клиентам 4464 грузовых автомобиля вместо запланированных 2700. Также к своим владельцам отправилось 2117 прицепов и 63 автобуса. По словам генерального директора АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрея Гладкова, последние три года компания показывает стабильно положительную динамику.

Также стоит отметить выход «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» на международный рынок. Так, в декабре в Узбекистане совместно с «UzAutoTrailer» была зарегистрирована лизинговая компания «KAMAZ Asia Leasing». До 2022 года планируется передать в лизинг более 1500 автомобилей.

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