Средняя цена полиса ОСАГО в 2019 году снизилась на 4,9%

По итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 годом на 4,9% - с 5701 до 5423 рублей. Средняя выплата, напротив, вновь выросла на 2,3% - с 67,01 до 68,6 тыс. рублей. Соответственно, общая сумма начисленных премий уменьшилась на 7,7 млрд рублей, а общая сумма выплат выросла на 8,0 млрд рублей, гласят данные Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за год снизилась по сравнению с 2018 годом на 3,35% - с 5558 до 5372 рублей.

За год количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 1,6% - с 39,98 до 40,61 млн штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 3,4% - с 227,94 до 220,26 млрд рублей.

Количество заявленных убытков выросло на 3,5% - с 2,19 до 2,27 млн штук, а урегулированных - на 3,2%, с 2,12 до 2,19 млн штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 5,6% - с 142,14 до 150,14 млрд рублей.

“Мы видим, что начатая Центральным банком реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО дает позитивные плоды для автовладельцев - большая их часть, как и предполагалось, ощутила снижение цены полиса обязательной “автогражданки”. Причина, как мы уже не раз говорили, в возросшей между страховщиками конкуренции. Однако мы также видим, что финансовая ситуация на рынке ОСАГО становится все более напряженной. Если страховщикам не дать возможность устанавливать тариф более индивидуально, то они будут вынуждены вернуться к “уравниловке”. Чтобы сохранить тренд на снижение стоимости полиса для большинства автовладельцев, реформу по индивидуализации тарифов необходимо как можно быстрее продолжить”, - заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Напомним, 9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной “автогражданке” был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент “возраст-стаж” - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал “сгорать” - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.