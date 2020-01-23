Русфинанс Банк снизил ставки на автомобили с пробегом до 3,9%

Русфинанс Банк в январе снизил ставки на автомобили с пробегом до 3,9% годовых. Клиенты могут воспользоваться новым предложением при помощи представителей банка в крупнейших официальных дилерских центрах, где продаются автомобили с пробегом, сообщает пресс-служба Русфинанс Банка.

«Ожидаем большой интерес у наших клиентов к новинке, учитывая, что это предложение сопоставимо с самыми привлекательными кредитными тарифами для покупки новых автомобилей», – заявил директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.

По итогам 2019 года объем выдач автокредитов Русфинанс Банком для покупки б/у автомобилей превысил 11 млрд рублей. В тройку самых продаваемых в кредит автомобилей с пробегом вошли KIA, Hyundai и Volkswagen.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».