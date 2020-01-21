Каждый третий автомобиль Mitsubishi в 2019 году был реализован при поддержке МС Банк Рус

АО МС Банк Рус по итогам 2019 года выдал 22027 кредитов на покупку автомобилей. Из них 13740 кредитов пришлось на приобретение новых автомобилей Mitsubishi, что составило 37% от розничных продаж бренда. Остальные 8287 кредитов было выдано на автомобили с пробегом и новые автомобили других марок, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Самой популярной моделью среди покупаемых в кредит Mitsubishi остается кроссовер Mitsubishi Outlander – АО МС Банк Рус было одобрено и выдано 9590 кредитов на покупку данной модели.

По итогам года розничный кредитный портфель АО МС Банк Рус вырос на 34% и составил 27,3 млрд рублей.

В числе факторов, обеспечивших прирост портфеля АО МС Банк Рус в 2019 году– особые условия кредитования для автомобилей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, а именно ставка в кредитном договоре 0,1% со сроком кредита 2 года и первоначальным взносом от 10%, а также особые условия кредитования для повторных клиентов – ставка, сниженная на 3% по сравнению с условиями для новых клиентов. Программа позволила увеличить долю лояльных клиентов в 2 раза.

«Значительный рострозничного кредитного портфеля достигнут благодаря способности Банка предложить клиентам доступные условия кредитования и удобный сервис, в том числе мобильное приложение. В этом году мы продолжим наращивать розничный кредитный портфель в том числе за счет глобальной диджитализации сервисов», – заявил председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры Mitsubishi реализовали 39938 автомобилей – на 12% меньше, чем годом ранее. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом году составили 23894 машины (-2%).

Сколько сейчас может стоить трехлетний Mitsubishi (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».