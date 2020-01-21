АВТОСТАТ | Каждый третий автомобиль Mitsubishi в 2019 году был реализован при поддержке МС Банк Рус

Каждый третий автомобиль Mitsubishi в 2019 году был реализован при поддержке МС Банк Рус

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Каждый третий автомобиль Mitsubishi в 2019 году был реализован при поддержке МС Банк Рус

Сохранность остаточной стоимости автомобиля
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АО МС Банк Рус по итогам 2019 года выдал 22027 кредитов на покупку автомобилей. Из них 13740 кредитов пришлось на приобретение новых автомобилей Mitsubishi, что составило 37% от розничных продаж бренда. Остальные 8287 кредитов было выдано на автомобили с пробегом и новые автомобили других марок, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Самой популярной моделью среди покупаемых в кредит Mitsubishi остается кроссовер Mitsubishi Outlander – АО МС Банк Рус было одобрено и выдано 9590 кредитов на покупку данной модели.
По итогам года розничный кредитный портфель АО МС Банк Рус вырос на 34% и составил 27,3 млрд рублей.

В числе факторов, обеспечивших прирост портфеля АО МС Банк Рус в 2019 году– особые условия кредитования для автомобилей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, а именно ставка в кредитном договоре 0,1% со сроком кредита 2 года и первоначальным взносом от 10%, а также особые условия кредитования для повторных клиентов – ставка, сниженная на 3% по сравнению с условиями для новых клиентов. Программа позволила увеличить долю лояльных клиентов в 2 раза.

«Значительный рострозничного кредитного портфеля достигнут благодаря способности Банка предложить клиентам доступные условия кредитования и удобный сервис, в том числе мобильное приложение. В этом году мы продолжим наращивать розничный кредитный портфель в том числе за счет глобальной диджитализации сервисов», – заявил председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры Mitsubishi реализовали 39938 автомобилей – на 12% меньше, чем годом ранее. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом году составили 23894 машины (-2%).

Сколько сейчас может стоить трехлетний Mitsubishi (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование f&i финансы mitsubishi

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