Volkswagen Polo в январе доступен в кредит по специальным акциям

В январе 2020 года клиентам марки Volkswagen предоставляется возможность приобретения автомобиля Volkswagen Polo с выгодой 10% по акциям «Твой старт с Volkswagen» и «Положись на Polo». Программа «Твой старт с Volkswagen» предназначена для клиентов моложе 30 лет, а «Положись на Polo» доступна покупателям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Данное предложения от марки Volkswagen распространяется на все комплектации Polo и действует при покупке автомобиля в кредит по программам кредитования «Фольксваген Банк Рус», а также по партнерским программам кредитования «Русфинанс Банка» и «Сетелем Банка».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», седан Volkswagen Polo остается бестселлером марки на российском рынке – в 2019 году на этой модели остановили свой выбор 56102 покупателя (-6%). Кроме того, корпоративные продажи седана Polo в прошлом году показали рекордный результат за все время присутствия модели на российском рынке – 25612 автомобилей.

В каких городах есть дилерские центры Volkswagen, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».