Renault принимает участие в госпрограммах автокредитования «Первый / Семейный автомобиль»

Компания Renault Россия в 2020 году принимает участие в государственных программах автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает машину, а «Семейный автомобиль» – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Стоимость транспортного средства не должна превышать 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Участники программ могут с дополнительной выгодой стать обладателями всех комплектаций Renault Logan и Sandero, кросс-седана Logan Stepway и переднеприводного кроссовера Sandero Stepway, включая версию City с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic, а также версии внедорожника Duster, кроссовера Renault Kaptur и купе-кроссовера Arkana стоимостью до 1 млн рублей. Под условия госпрограммы подпадают модели, выпущенные после 1 декабря 2019 года.

Приобрести автомобили по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с единовременной скидкой в 10% от его стоимости для уплаты первоначального взноса по кредиту РН Банк можно в официальных дилерских центрах Renault на всей территории России, а также в онлайн шоу-руме.

Экономия по государственным программам с максимальной выгодой до 100 тыс. рублей может суммироваться с дополнительными специальными предложениями по кредитным предложениям и промо-акциям, предоставляемым в рамках Renault Finance и Trade-in. Так, в январе 2020 года Renault Россия увеличивает выгоду по программе трейд-ин на Kaptur: выгода в 120 тыс. рублей теперь распространяется на версии Style и Extreme, а на Arkana в версиях Style и Prime теперь составит 100 тыс. рублей. При покупке купе-кроссовера в онлайн шоу-руме клиенты дополнительно к 3 годам гарантийного обслуживания от производителя получают 2 года постгарантийного сервисного обслуживания по программе Arkana Protection.

Клиенты смогут также воспользоваться выгодной кредитной ставкой от 6,9% на 3 года на модели Duster, Kaptur, Arkana. Кредитное предложение для моделей: Logan, Logan Stepway, Sandero, Sandero Stepway составляет от 8,9% на 3 года. Наряду с действующими акциями, продолжает свою работу кредитная программа «Поехали!» с выгодным ежемесячным платежом для моделей Logan, Sandero, Logan Stepway, Sandero Stepway, Duster, Kaptur, Arkana, Koleos и Dokker.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Renault, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».